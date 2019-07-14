ИА «Ореанда-Новости» Россия продолжает удерживать мировое лидерство по экспорту пшеницы.

На втором и третьем месте находятся США и Евросоюз.

Как сообщает Минсельхоз РФ, Россия экспортировала 43,3 миллиона тонн зерна. Из них доля пшеницы – 35,2 миллиона тонн.

По словам директора аналитического центра «Совэкон» Андрея Сизова, российская пшеница занимает 20% мирового объёма. Специалисты подтверждают, что зерно высокого качества и соответствует международным нормам.

Как прогнозирует Минсельхоз США, Россия останется мировым лидером по экспорту пшеницы и в 2020 году.

Ожидается, что поставки пшеницы за рубеж составят 34,5 миллиона тонн.