Россия остаётся мировым лидером по экспорту пшеницы
ИА «Ореанда-Новости» Россия продолжает удерживать мировое лидерство по экспорту пшеницы.
На втором и третьем месте находятся США и Евросоюз.
Как сообщает Минсельхоз РФ, Россия экспортировала 43,3 миллиона тонн зерна. Из них доля пшеницы – 35,2 миллиона тонн.
По словам директора аналитического центра «Совэкон» Андрея Сизова, российская пшеница занимает 20% мирового объёма. Специалисты подтверждают, что зерно высокого качества и соответствует международным нормам.
Как прогнозирует Минсельхоз США, Россия останется мировым лидером по экспорту пшеницы и в 2020 году.
Ожидается, что поставки пшеницы за рубеж составят 34,5 миллиона тонн.
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