ИА «Ореанда-Новости» Правительство России приняло решение продлить до конца 2019 года действие нулевых пошлин на некоторые товары из Молдавии (в том числе на овощи, фрукты, консервы из них, виноград и вино), которые были введены с 1 января текущего года.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что в течение первых 5 месяцев применения льготного режима объёмы поставок из республики в Россию увеличились более чем в полтора раза – на 50–70 %. При этом импорт молдавских овощей возрос с 360 тонн до почти 2370 тонн (в 6,6 раза), объём поставляемых из Молдавии на российский рынок яблок увеличился на 67 %, в отношении консервов зарегистрирован рост на 50 %, в отношении вина – на 52 %.