ИА «Ореанда-Новости». Ранее в июле сообщалось о том, что Министерство Финансов при поддержке Министерства Здравоохранения продвигало инициативу о введении акциза на этиловый спирт для производства парфюмерно-косметической продукции, несмотря на возможное удорожание продукции.

Инициатива прижилась, и в декабре 2019 года в России вводится обязательная маркировка. По оценкам специалистов, такое решение усложнит процессы в бизнесе и вызовет общее повышение стоимости продукции. Разметками занимается Центр развития перспективных технологий, который в дальнейшем примет на себя функции единого оператора маркировки. Пока что действия оценивать рано – в Центре ещё только формируется группа, которой предстоит заняться адаптацией технологии для бизнеса с минимальными в нём изменениями.

Решение прокомментировали две крупные компании - Faberlic и Oriflame, потому что маркировка может вызвать повышение цен на реализуемые ими парфюмерные изделия.

Официальный представитель крупной шведской компании Oriflame, около 18% выручки которой приходится на долю продаж россиянам, подчеркнул, что в первую очередь от повышения цен страдает потребитель. Тогда как Владислав Даванков, вице-президент компании Faberlic, с сожалением признаёт, что пропорционально росту цен снизится конкурентоспособность на мировом рынке парфюмерии.

Сложность состоит в установке необходимого оборудования на заводах, которая обойдётся владельцам в сумму около 50 миллионов рублей. Эксперты отмечают, что из-за таких серьёзных вложений особенные трудности испытают небольшие фирмы отрасли.

Изменения коснутся и пробников парфюмерии. Они также подлежат маркировке, но при этом в продажу не поступают, а значит и вовсе не выводятся из оборота, что может расстроить многих покупательниц.

Главная цель введения системы маркировки – пресечь поток нелегальной продукции.

На данный момент маркировке подлежат меховые изделия. В течение 2018 года в перечень добавятся ювелирные и табачные изделия. С 2019 парфюмерия, фотокамеры, бельё, одежда и обувь также подвергнуться маркировке.