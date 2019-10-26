ИА «Ореанда-Новости» Уже известно, что всемирно известная "Чёрная пятница" будет проходить в России с 28 ноября по 1 декабря. В этом году участниками крупнейшей онлайн-распродажи станут 100 компаний со всего мира. Среди них популярные онлайн-магазины Wildberries, Ozon, Эльдорадо, а также множество других. На протяжении нескольких дней у покупателей будет уникальная возможность получить скидку - от 20% до 70%.



В прошлом году прибыль от «Черной пятницы» эксперты оценили в 17,5 млрд рублей. Судя по тому, что россияне, вооружившись кошельками, снова ждут этой акции, рекорд прошлого года будет побит.