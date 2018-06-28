ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В предприятии Российская железная дорога грядут кадровые изменение, планируется уволить почти тридцать тысяч сотрудников до 2025-го года. Об этом проинформировали в компании. Такое решение принято в рамках долгосрочной программы развития. Отмечают, что увольнения будут связаны с внедрением новых технологий и расширением функций отдельных работников сферы.

Планируется через семь лет привести численность сотрудников к цифре 709 тысяч человек. Это рассказали на июньской презентации программы развития. Руководство подтвердило эту информацию.

Предприятие намерено сократить 28 тысяч человек, это около четырёх процентов сотрудников. За январь-март в компании работало около 737 тысяч человек.



В РЖД говорят, что это будет происходить за счёт естественного оттока персонала. Будет происходить трудовое распределение и переобучение новым профессиям внутри компании. Что касается сокращённых сотрудников, в РЖД обещают помочь с поиском новой работы. При этом кого именно хотят сократить (какое подразделение) – не уточняют.

Однако, в связи с привлечением новых технологий, в компанию будут требоваться другие специалисты – машинисты, которые будут дистанционно контролировать движение составов, операторы летательных аппаратов диагностики, ИТ-специалисты.



В 2017 году фонд РЖД на зарплаты составил 441,8 млрд рублей. Гендиректор при этом за прошлый год получил 154 млн рублей.

Ранее гендиректор Олег Белозёров утверждал, что в РЖД всегда пытаются помочь с поиском работы, если человека сокращают.

Близка к сокращению сотрудников и система страхования в России, это связано с цифровизацией.Мировая ситуация также показывает, что в компаниях в других странах грядут сокращения. Так телекомпания T-Systems в июне заявила, что сократит 25 процентов рабочего штаба – десять тысяч человек.