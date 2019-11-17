ИА «Ореанда-Новости» Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщило, что решение о возобновлении прямого авиационного сообщения между Россией и популярными египетскими курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады было отложено. «Вопрос будет вновь обсуждаться лишь в 2020 году», – сказал собеседник журналистов.

Указывается, что, несмотря на реконструкцию, курорты Египта по-прежнему не соответствуют российским стандартам безопасности. Источник оценил масштабность принятых мер, однако российские специалисты, по его словам, «отметили ряд недочётов, которые заставили усомниться в достаточности принятых мер». Помимо этого российская сторона обеспокоена безопасностью туристических трансферов.

Прямое авиасообщение с Египтом было приостановлено осенью 2015 года. 31 октября над Синайским полуостровом потерпел крушение авиалайнер российской авиакомпании, все 224 человека, находившиеся на борту, погибли. Причиной крушения был признан террористический акт.