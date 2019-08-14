ИА «Ореанда-Новости» Министерство иностранных дел России разработало законопроект, в соответствии с которым туристам из других стран разрешается оформлять въездные визы по брони гостиницы без подтверждения со стороны туроператора. Российские дипломаты указывают на то, что требование подтверждения забронированного жилья от туроператора является препятствием для иностранцев, которые хотели бы приехать в Россию самостоятельно.

Помимо этого предлагается увеличить срок действия туристической визы до 6 месяцев. В настоящее время она действительна в течение 1 месяца.

Предполагается, что соответствующие поправки к законодательству начнут действовать уже в апреле 2020 года.