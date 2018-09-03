ИА «Ореанда-Новости». В городе Владимире с нуля школу не строили на протяжении вот уже 20 лет. Но теперь свои двери открыла школа, которой не то что в городе – во всей области никогда не было.

Школа состоит из четырёх корпусов: начальная школа, блок для среднего и старшего звена, спортивный блок на четыре спортзала и сектор с актовым залом и столовой, плюс условия для кружков по танцам, футболу, робототехнике. Учебное заведение готово принять в перспективе около 1200 учеников – 1 сентября на самой первой линейке присутствовали 932 ученика.

Большинство ребят раньше либо теснились в переполненных классах соседних школ, либо даже вынуждены были ездить в другие районы города. Школа расположена в развивающемся микрорайоне 8-ЮЗ, рассчитанный на 56 тысяч жителей и состоит в основном из новостроек. Совсем недавно в микрорайоне открыли два детских сада и филиал городской поликлиники, а со школами дела по-прежнему обстояли очень тяжело.

Некоторые родители делятся, что приходилось менять не одну школу, притом детей в классе могло быть порядка 35, что очень осложняет процесс обучения. В классах новой школы детей по 27, что вписывается в нормы. К тому же многие выделяют в качестве преимущества близость к дому и обустроенные в школьном дворе детские площадки.

Впервые в области в параллели открыто сразу семь первых классов. Первоклассники особенно волнуются – не заблудиться бы. Впечатления детей не менее яркие – все отметили, что в новой школе очень красиво. На первом в жизни уроке первоклашкам рассказали о флаге и гербе России.

Технолог питания с гордостью отзывалась о своих владениях – столовая рассчитана на 400 человек, все цеха (мясной, заготовочный) и оборудование в кухне – новые, вместительные посудомойки, удобная линия раздачи – такого точно нет ни в одной школе Владимира и Владимирской области.

Школа оснащена даже лифтом, классы полностью укомплектованы и автоматизированы, подготовлена даже микролаборатория для опытов. А в скором времени, по предложению губернатора Светланы Орловой, в ней появится ещё и духовой оркестр – городские власти готовы выделить средства уже сейчас. К школе уже заметно особое отношение, а власти городского совета решили назвать её в честь известного уроженца губернии – Михаила Сперанского.

Объект изначально строился долго и непродуктивно, поэтому местным жителям пришлось жаловаться Владимиру Путину. В сентябре 2017 года президент, выдав губернатору «зелёную папку» с обращениями жителей, поручил Орловой взять на контроль вопрос строительства школы. Уже в декабре основные работы на объекте закончились.