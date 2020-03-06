ИА «Ореанда-Новости» . Стоимость экспортных товаров в скрытых разделах статистики российской таможни превысили 55 миллиардов долларов. Согласно открытым данным, опубликованным ФТС экспорт таких товаров в прошлом году снизился на 13%.

Большая часть скрытых поставок связана с трубопроводным газом, оставшуюся часть составляют боеприпасы, военная техника, воздушные суда, изотопы.

В позапрошлом году подобные экспорт достиг своего рекордного уровня в 63,8 миллиарда долларов, в 2019 году упал до 55,3 миллиарда. В целом экспорт товаров засекреченной категории в прошлом году составил 13% от общего российского экспорта на 422,8 миллиарда долларов.