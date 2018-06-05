05.06.2018, 00:27
Сибирская сеть общественного питания «Дядя Дёнер» разместила облигации на бирже
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания ООО «Дядя Дёнер» разместила облигации на сумму 60 миллионов рублей с доходностью 14% годовых. Компания имела ежегодный оборот 346 миллионов рублей и стабильно развивалась. По мнению организаторов, у потенциальных инвесторов эта ставка обязательно вызовет интерес с учётом небольшого риска.
Можно выделить несколько факторов, которые создают инвестиционную привлекательность компании. Например, удачный многолетний опыт создания долговых программ, среди которых – вексельные программы, привлечение инвестора. Также не без внимания останется диверсификация компании. Этот бизнес успешно развивается как в виде стритфуд павильонов, так и в формате кафе. Кроме того, полным ходом идёт развитие собственной доставки в Новосибирске и франшизы по стране.
По мнению финансовых аналитиков, долговая нагрузка «Дяди Дёнера» не будет вызывать никаких беспокойств, поскольку, по отчетам последних нескольких периодов, компания демонстрирует постепенное решение проблемы – показатель снижается.
Руководство компании сообщило, что планирует постепенно реализовывать инвестиционную стратегию и, в первую очередь, направит все средства, которые компания получит от облигационного займа на пополнение оборотного капитала, а также на ребрендинг заведений в городе, где была создана компания, покупку новых касс, создания трёх новых заведений. Также руководство вложит часть финансов в сделку по покупке торговой сети «Стейкбери», осуществлённой осенью прошлого года.
Объём первого выпуска достиг 60 миллионов рублей. Одна облигация составит 50 тысяч рублей по номинальной стоимости. На уровне 14% установлена ставка 1-12 купонов. Каждый купонный период продлиться на 30 дней. В будущем году по плану предусмотрена оферта. Срок обращения выпуска составит – более 3 лет (1140 дней). Погашение будет осуществлено в три этапа: до мая 2021 года – 33% от номинальной стоимость обогащения, до июня – также 33%, остаток – до июля 2021 года.
Можно выделить несколько факторов, которые создают инвестиционную привлекательность компании. Например, удачный многолетний опыт создания долговых программ, среди которых – вексельные программы, привлечение инвестора. Также не без внимания останется диверсификация компании. Этот бизнес успешно развивается как в виде стритфуд павильонов, так и в формате кафе. Кроме того, полным ходом идёт развитие собственной доставки в Новосибирске и франшизы по стране.
По мнению финансовых аналитиков, долговая нагрузка «Дяди Дёнера» не будет вызывать никаких беспокойств, поскольку, по отчетам последних нескольких периодов, компания демонстрирует постепенное решение проблемы – показатель снижается.
Руководство компании сообщило, что планирует постепенно реализовывать инвестиционную стратегию и, в первую очередь, направит все средства, которые компания получит от облигационного займа на пополнение оборотного капитала, а также на ребрендинг заведений в городе, где была создана компания, покупку новых касс, создания трёх новых заведений. Также руководство вложит часть финансов в сделку по покупке торговой сети «Стейкбери», осуществлённой осенью прошлого года.
Объём первого выпуска достиг 60 миллионов рублей. Одна облигация составит 50 тысяч рублей по номинальной стоимости. На уровне 14% установлена ставка 1-12 купонов. Каждый купонный период продлиться на 30 дней. В будущем году по плану предусмотрена оферта. Срок обращения выпуска составит – более 3 лет (1140 дней). Погашение будет осуществлено в три этапа: до мая 2021 года – 33% от номинальной стоимость обогащения, до июня – также 33%, остаток – до июля 2021 года.
Источник: ОРЕАНДА-НОВОСТИ
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