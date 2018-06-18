ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Через два года может появиться пошлина, ей будут облагать любую покупку, сделанную в заграничных интернет-магазинах. Эту информацию разместила газета «Ведомости», ссылаясь на свои источники.

Согласно информации, размещённой в газете, в Министерство финансов поступило предложение от Федеральной таможенной службы. В ведомстве предлагают с 2020 года ввести налог на все покупки в интернете. Пошлина будет облагаться на покупки любой стоимости, пишет издание.

Это позволит собрать в бюджет страны около 25 миллиарда рублей ежегодно, а интернет торговлю в российских магазинах сделать конкурентоспособнее на фоне иностранных магазинов.

На данный момент россияне могут купить в месяц товара до тысячи евро без уплаты пошлин, лимит веса – 31 кг. В случае выхода за этот лимит, пошлина составляет 30 процентов от стоимости.

Напомним, в ЕАЭС уже сообщили, что ежегодно эти лимиты будут снижать. Так со следующего года покупать без переплаты можно будет не более, чем на 500 евро в месяц, в 2020 году эта планка будет ещё ниже. Министерство финансов в свою очередь предлагало уже со следующего месяца установить лимит в 500 евро, однако в правительстве одобрения эта идея не нашла.

Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы считает, что вкупе со снижением допустимых беспошленных лимитов в 200 евро, нужно создавать для российских интернет-магазинов равные условия. Ведь ежемесячно люди покупают товар на сумму около 30 евро. При этом в ведомстве предлагают продавать товары для личного пользования как коммерческие, пошлину снизить до 20 процентов и ввести комбинированную ставку. Это может быть около 1 евро за 1 кг, сбор в 20 процентов сделать на коммерческие товары дешевле 200 евро, то есть на большинство товаров россиян.

В «Яндекс-Маркете» заметили, что 20 процентов – слишком большая пошлина.



