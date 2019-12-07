ИА «Ореанда-Новости». Американские власти могут внести иностранные филиалы Amazon в список пиратских организаций.

Представитель США на торговых переговорах каждый год представляет список, в который вносятся все пиратские организации. В перечень включаются компании, которые занимаются распространения контрафактной продукции. Есть вероятность того, что в этом году администрация Дональда Трампа внесёт в список и иностранные филиалы одного из крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

По информации издания, в администрации президента существуют лица, настроенные против компании Amazon. Именно они пытаются включить филиалы организации в список.



Издание подчеркнуло, что в прошлом году была предпринята аналогичная попытка, которая не увенчалась успехом.



Ранее компания подавала в суд, чтобы оспорить заключение контракта между Pentagon и компанией Microsoft. Тогда организация смогла доказать, что аукцион проходил нечестно, так как в администрации президента негативно настроены по отношению к Amazon. Поэтому Трамп пытался повлиять на исход конкурса, в котором победил Microsoft.