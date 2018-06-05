Ореанда-Новости. Между Российской федерацией с турецкими соседями сегодня был заключен договор о вывозе российской говядины. Представитель отечественного сельскохозяйственного надзора сообщил о коммерческом интересе между странами. Также было заявлено об утверждении всех сертификатов и создании всех необходимых условий для успешного сотрудничества. Кроме того, представитель озвучил, что результат такого рода взаимодействия теперь будет зависеть от заинтересованности в этом бизнесе. По его словам все вопросы по поставкам мяса улажены, договор и прочие необходимые документы были подписаны с обоих сторон, также проверены ветеринарные сертификаты. То есть техническая часть, необходимая для начала работы, полностью завершена. В докладе представителя был также отмечен высокий интерес нашей страны в такой торговле, поскольку многие крупные агрокомпании, в том числе всем известный «Мираторг», нуждаются в новых рынках сбыта для своей продукции.

Между странами довольно долгое время шли переговоры об этом экспорте мяса в Турцию. Речь шла не только о говядине, но и о птице.

Еще в начале весны глава турецкого Министерства сельского хозяйства и животноводства Ахмет Эшреф Факыбаба говорил о возможности санкционированного импорта мясной продукции из Российской Федерации. Но Министр также заявлял, что объемы поступлений будут ограничены.

Напомним что не так давно Роспотребнадзор снял временный запрет на ввоз мясной продукции таких белорусских компаний, как «Экспортальфагрупп», а также «Производственная торговая компания Мяскин и Колбаскин». После анализа и необходимого расследования нарушений нормативов России, Россельхознадзор посчитал что можно снять временные ограничения для обоих предприятий.