11.12.2019, 09:50
Специалисты узнали, каким образом жители России совершают онлайн-покупки
ИА «Ореанда-Новости». В материалах исследований агентства Gfk Rus и "Яндекс.Маркета" говорится, что каждый третий житель России сделал с планшета или смартфона онлайн-покупку в нынешнем году. В полтора раз выросла доля таких заказов, если сравнивать с показателями 2018 года.
В основе исследования лежат данные, полученные в ходе собеседования с жителями населенных пунктов, в котором проживают более 100 тысяч человек. В опросе участвовали россияне в возрасте от 16 до 55 лет.
60 процентов респондентов ответили, что считают главным преимуществом онлайн-покупки то, что есть возможность сравнить стоимость товара и возможность приобрести его дешевле, чем в обычном магазине. Около 50 процентов опрошенных заявили, что их привлекает то, что можно делать покупки в любое время и в любом месте и изучать отзывы.
На товары народного потребления быстрее всего растёт онлайн-спрос: напитки и еда, посуда и бытовая химия, продукция, предназначенная для ухода за маленькими детьми, хозяйственные товары.
Аналитики также заявляют о росте популярности предоплаты банковской картой.
В основе исследования лежат данные, полученные в ходе собеседования с жителями населенных пунктов, в котором проживают более 100 тысяч человек. В опросе участвовали россияне в возрасте от 16 до 55 лет.
60 процентов респондентов ответили, что считают главным преимуществом онлайн-покупки то, что есть возможность сравнить стоимость товара и возможность приобрести его дешевле, чем в обычном магазине. Около 50 процентов опрошенных заявили, что их привлекает то, что можно делать покупки в любое время и в любом месте и изучать отзывы.
На товары народного потребления быстрее всего растёт онлайн-спрос: напитки и еда, посуда и бытовая химия, продукция, предназначенная для ухода за маленькими детьми, хозяйственные товары.
Аналитики также заявляют о росте популярности предоплаты банковской картой.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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