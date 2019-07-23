ИА «Ореанда-Новости» Роспотребнадзор составил список принципов здорового питания, которому должны следовать россияне для поддержания здоровья организма.

С полным перечнем рекомендаций можно ознакомиться на сайте ведомства.

Основной упор делается на расход калорий. Крайне важно, чтобы между потреблением и расходом калорий соблюдался баланс. Ежедневно нужно съедать минимум 400 г свежих фруктов и овощей, сведя к минимуму употребление картофеля и других крахмалосодержащих корнеплодов.

Полезные жиры от общего количества калорий должны составлять не более 30%. В день рекомендуется употреблять три столовые ложки масла, два авокадо, арахис и соевые бобы 100 – 140 граммов.

Потребление майонеза, маргарина и прочих трансжиров следует свести к минимуму или вовсе исключить.



