ИА «Ореанда-Новости».Московский арбитражный суд отклонил требование запретить продажу адыгейского сыра. Иск был подан компанией «Кошехабльский сыр завод» в отношении агрохолдинга «Мираторг».

Компания «Кошехабльский сыр завод» требовала, чтобы были прекращены продажи адыгейского сыра производства ЗАО «Умалат». Компания обратилась с иском в арбитражный суд в ноябре 2019 года. В документе было указано, что «Мираторгу» не принадлежат права на наименование места происхождения товара. Компания также потребовала взыскать 2 миллиона рублей компенсации с агрохолдинга «Мираторг» и 20 миллионов с «Умалата».

Суд отклонил иск ввиду отсутствия доказательств правонарушения. Пока никаких коментариев по поводу хода дела с обеих сторон не поступило. Неизвестно, будет ли иск подан вновь с предоставление дополнительной информации.



Напомним, что «Мираторг» является крупнейшим агрохолдингом в России. В основном под этой торговой маркой продоётся мясная продукция. Но в состов компании в ходит множество друг организаций, производящих смежные товары.