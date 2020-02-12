ИА «Ореанда-Новости».В январе этого года специалисты провели анализ данных онлайн-касс розничной продажи. К анализу были переданы данные более шестисот тысяч аппаратов. Было выяснено, что в 70 регионах распространялись контрабандные табачные изделии. Все товары прибыли из Белоруссии.

Результаты исследования показали, что 22% изделий из табака были нелегально ввезены на территорию Челябинской и Смоленской областей. Таким образом, каждая пятая купленная пачка является контрабандой. Из Белоруссии были доставлены около 10% таких сигарет и в Дагестан. В Вологодской области число нелегальных сигарет составило 8%, Ивановской — 7%, в Санкт-Петербурге — 6% и Волгоградской - 5%.

Специалисты подчеркнули, что около 3% несетевых магазинов, торгующих розничными товарами, хранят на прилавках и складах нелегально доставленные табачные изделия.