ИА РЕАНДА-НОВОСТИ. Китайский холдинг Alibaba выпустил свежего «бычка» на арену российского рынка. Онлайн-магазин Taobao теперь официально представляет свои товары российскому потребителю, но пока что только в режиме теста.

Китайский производитель занимает львиную долю международного рынка и постоянно увеличивает сферу своего влияния. Особой любовью он пользуется у жителей России, так как нам всегда хочется найти качественные товары по относительно низкой цене.

На данном этапе онлайн-площадка Taobao представляет около 3 миллионов товаров различных категорий. Сегодня мало кого удивишь китайской одеждой или обувью, а также аксессуарами и электроникой. Taobao планирует расширять свой ассортимент ежемесячно, но так, чтобы не мешать ещё одному представителю холдинга – AliExpress. Конкуренция не должна достичь своего апогея в этой ситуации, так как компании представляют товары разной ценовой категории.

Также Taobao уже официально занялся переадресацией почтовых сообщений для того, чтобы покупатели за рубежом больше не обращались к посредникам из Китая. Больше нет необходимости отправлять товары на местные адреса и только затем пересылать их заграничным потребителям. Налаженная связь между продавцом и конечным потребителем – залог успешного развития онлайн-торговли.

За доставку в Россию как всегда будет ответственна логистическая компания Cainiao, также входящая в Alibaba Group. Это означает, что покупатели не ограничиваются лишь физическими торговыми пунктами, которые являются представителями холдинга в Российской Федерации.

Для того, чтобы совершить покупку, надо всего лишь зарегистрироваться на сайте, выбрать товары и способ оплаты. Оплачивать можно любой банковской картой, через Webmoney и иные платежные системы. В зависимости от регионального расположения пункта доставки, в среднем она занимает от 14 до 60 дней. Taobao представляет возможность выбрать платный способ доставки, чтобы сократить ее срок в 2-3 раза.

Фишка Taobao в том, что пользователи сервиса могут заказы товары, которых даже нет в продаже, ориентированных на массового потребителя. Это означает, что потребители имеют доступ к инновационным технологиям завтрашнего дня уже сегодня. Эта опция станет интересной и для розничной, и для оптовой торговли.

Taobao работал только в Китае до выхода на российский рынок. На китайском рынке оборот этой онлайн-площадки превышает 400 миллиардов долларов в год. Предполагается, что в скором времени российский оборот достигнет не меньших масштабов.