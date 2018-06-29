ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Федеральная служба по интеллектуальной собственности Роспатент дала «добро» компании Telegram зарегистрировать в стране свой товарный знак TELEGRAM. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Два года назад 30 июня администрация Telegram подавала заявку на эту регистрацию, но через год, в августе 2017-го, Роспатент отказал компании. Это объяснили тем, что обозначение TELEGRAM является общепринятым термином, которое подразумевает текстовое сообщение, которое передают посредством телеграфной связи.

Компания в декабре обжаловала это решение – подала возражение в ведомство. В Роспатенте ещё раз изучили материалы, которые предоставила фирма и пришли к выводу, что товарный знак зарегистрировать всё же можно, так как понятие «телеграф» и «телеграмма» претерпели некоторые изменения. Ведь телеграмму можно отправлять с помощью интернета.

В своё заключение Роспатент включил информацию, которую публиковал Институт социологии. Так в 2016 году социологи провели опрос, результаты его были следующие: около 85 процентов опрошенных людей термин TELEGRAM ассоциируют именно с интернет-мессенджером – приложением на телефоны и планшеты, чтобы общаться и безопасно переписываться.

В связи с этим, ведомство удовлетворило возражение фирмы и дала согласие на регистрацию своего товарного знака.

Напомним, Роскомнадзор с апреля 2018 года начал блокировку мессенджера, такое решение вынес Таганский суд Москвы, когда администрация Telegram отказала требованию ФСБ предоставить ключи шифрования. Роскомнадзор считает, что посредством этого мессенджера может распространятся террористическая информация в стране. В данный момент у спецслужб до сих пор нет возможности расшифровывать сообщения пользователей данного приложения.

Представители Telegram в свою очередь заявляют, что требования ФСБ нарушают права человека.