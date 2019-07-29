 ИА «Ореанда-Новости». Виртуальная торговая платформа AliExpress, которая поставляет товары от китайских производителей, будет сотрудничать с российскими предпринимателями и станет поставщиком для небольших розничных сетей Российской Федерации.

  Первыми покупателями китайского рынка стали Краснодарский край и Свердловская область.  На прилавках магазинов можно увидеть сезонные товары, различные атрибуты, одежду, а также товары для дома и сада.

  AliExpress считает, что новый вид деятельности позволит охватить новую региональную аудиторию.  Например, одним из первых партнёров будет Astmarket, сеть магазинов оборудования и электроники, которая работает в Поволжье и Южном федеральном округе.  Другие возможные варианты - сеть магазинов, которые работают на Кубани и на Урале.