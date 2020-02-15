ИА «Ореанда-Новости» . Специалисты отметили резкий спад цен на старые гаджеты в связи с выходом на рынок новинок от Samsung. Об этом сообщает сетевое издание «Shraibikus News».

Самое заметное снижение цены произошло на рынке мобильных устройств южнокорейского бренда после запуска Samsung акции со скидками на 40%. Распродажа смартфонов началась на официальном российском сайте компании.

В настоящее время дорогой телефон Galaxy S9+ можно купить за 67 тысяч рублей, что почти на 10 тысяч дешевле предыдущей цены, а стоимости смартфона Samsung Galaxy A30s упала на 2 тысячи. Под акцию попали также и аксессуары для телефонов, наушники, аккумуляторы и батареи, чехлы и беспроводные колонки.