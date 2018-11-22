ИА «Ореанда-Новости» Сегодня утром стало известно о происшествии, которое произошло на Киевском шоссе в Новой Москве. На строительной площадке в километре от станции метро "Саларьево" красной ветки произошло обрушение тяжёлой конструкции. Вследствие чего двое рабочих получили травмы, а третий скончался на месте.

Происшествие случилось на территории будущего торгово-развлекательного центра "Саларис", расположенному по адресу: Проектируемый проезд, 907. Очевидцы сообщили, что в строящемся здании произошло обрушение части конструкции, от чего пострадали рабочие. Предположительно, обрушилась водопроводная труба при проведении пусконаладочных работ.

Место происшествия было огорожено. На место отправились сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб, а также вызван санитарный вертолёт. Выяснением причин произошедшего будут заниматься сотрудники Следственного комитета.

ТРЦ "Саларис" – многофункциональный комплекс, который, для удобства покупателей и пассажиров метро, вмещает в себя транспортно-пересадочный узел. Общая площадь сооружения составит 220 тысяч квадратных метров. Строительные работы ТРЦ проводят с лета 2017 года, а должны быть завершены в 2019 году.