ИА «Ореанда-Новости» К выходу нового фильма от кинокомпании MARVEL "Человек паук: Вдали от дома" учёные из университета Аделаиды провели исследование об успехе вселенной. Для этого они использовали статистические и математические модели. 

Результат исследования показал, что больше всего повышает популярность использование большого количества актёра в рамках одной ленты. Таким образом, именно "Мстители" пользуются у фанатов большим успехом. Это объясняется внедрением многих персонажей с один фильм и объединением их сюжетных линий. 

Ещё одним критерием успеха является разделение фильмов на фазы. Так, поклонники супергероев приходят в кино узнать концовку той или иной фазы. 

На сегодняшний день кинокомпания MARVEL является самой прибыльной за всю историю кино. Последняя часть мстителей "Финал" заняла вторую строчку самых кассовых фильмов в истории, уступив лишь "Аватару".