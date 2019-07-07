07.07.2019, 23:03
Учёные объяснили невероятной успех киновселенной MARVEL
ИА «Ореанда-Новости» К выходу нового фильма от кинокомпании MARVEL "Человек паук: Вдали от дома" учёные из университета Аделаиды провели исследование об успехе вселенной. Для этого они использовали статистические и математические модели.
Результат исследования показал, что больше всего повышает популярность использование большого количества актёра в рамках одной ленты. Таким образом, именно "Мстители" пользуются у фанатов большим успехом. Это объясняется внедрением многих персонажей с один фильм и объединением их сюжетных линий.
Ещё одним критерием успеха является разделение фильмов на фазы. Так, поклонники супергероев приходят в кино узнать концовку той или иной фазы.
На сегодняшний день кинокомпания MARVEL является самой прибыльной за всю историю кино. Последняя часть мстителей "Финал" заняла вторую строчку самых кассовых фильмов в истории, уступив лишь "Аватару".
Результат исследования показал, что больше всего повышает популярность использование большого количества актёра в рамках одной ленты. Таким образом, именно "Мстители" пользуются у фанатов большим успехом. Это объясняется внедрением многих персонажей с один фильм и объединением их сюжетных линий.
Ещё одним критерием успеха является разделение фильмов на фазы. Так, поклонники супергероев приходят в кино узнать концовку той или иной фазы.
На сегодняшний день кинокомпания MARVEL является самой прибыльной за всю историю кино. Последняя часть мстителей "Финал" заняла вторую строчку самых кассовых фильмов в истории, уступив лишь "Аватару".
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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