В 2020 году возрастут акцизы на вино

ИА «Ореанда-Новости». С 2020 года по 2022 год постепенно поднимется акциз на вино и виноград вне зависимости от производителя.



Владимир Путин подписал Закон о повышении акцизов на вино с 2020 года. В следующем году акциз за 1 литр вина будет составлять 31 рубль, до 2022 года повышение будет происходить ежегодно на 1 рубль за литр вина. То есть в 2022 году акциз составит 33 рубля на 1 литр. Акциз на игристое вино будет выше и составит 40 рублей в 2020 году, а в 2022 - 43 рубля за литр. Акциз будет одинаково взиматься как с российского вина, так и с импортного.



По словам генерального директора ЦИФРРА Вадима Дробиза среднем в следующем году импортное вино подорожает на 10%, а российское - более чем на 5%.



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