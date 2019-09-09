ИА «Ореанда-Новости» Первый заместитель главы комитета Государственной думы по бюджету и налогам Сергей Катасонов сообщил об предложении ввести минимальную цену на табачные изделия. По мнению авторов инициативы, подобная мера снизит доступность сигарет и будет способствовать противодействию обороту контрафактных товаров и контрабанде.

Катасонов отметил, что 95 % произведённых легально сигарет не стоят меньше чем 90 рублей за пачку, поэтому минимальную цену можно было бы установить на уровне 85 рублей. Предполагается, что минимальная цена должна ежегодно пересчитываться в зависимости от налоговой нагрузки.

Депутат сообщил, что в 2018 году доля контрафактной или незаконно ввезённой табачной продукции на российском рынке составила около 80 %. Потери бюджета оцениваются в сумму около 50 миллиардов рублей.