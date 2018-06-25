ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Казахстане власти приняли решение запретить ввоз в страну яиц, мяса птицы и полуфабрикатов из мяса птицы и другой продукции птицеводства из-за угрозы распространения птичьего гриппа.

Не так давно в России была зафиксирована вспышка птичьего гриппа на нескольких птицефабриках. В связи с этим Министерство сельского хозяйства запретило ввоз в Казахстан всех видов птицеводческой продукции. Под запрет попадает даже пух и перо, корма и кормовые добавки, которые не нуждаются в тепловой обработке, под запретом и охотничьи трофеи, которые не прошли тексидермистскую обработку, и оборудование, которое ранее использовали для содержания птиц, их убоя и разделки. Эта информация появилась на сайте ведомства, запрет вступил в силу 21 июня.

Птицефабрики, которые попали под запрет Министерство сельского хозяйства в Казахстане, находятся в Пензенской, Курской, Самарской областях.

Напомним, 22 июня мы писали о том, что в Пензенской области территорию птицефабрики «Черкизово» объявили зоной карантина, а территории в радиусе десяти километров – опасными зонами. Дело в том, что в цеху был выявлен птичий грипп. Как именно он попал на территорию – неизвестно. До этого в области был случай с фабрикой «Дамате», которая выращивает индейку. Там руководству пришлось отдать указания уничтожить 470 тысяч индеек, это около десяти процентов продукции.

До этого вирус обнаружили в Курской области, в двух частных хозяйствах умерла птица. Ветеринары заключили, что виной тому вирус птичьего гриппа типа А подтипа Н5.

Многие штаммы птичьего гриппа не страшны для человека, этот подтип является острой бактериальной инфекцией. Если избегать прямого контакта с птицей, то заразиться сложно. В мясе вирус погибает при термической обработке выше 50 градусов по Цельсию.

Если человек всё же заболевает птичьим гриппом, то симптомы схожи с обычным гриппом: боли в горле, ломота в мышцах, кашель, могут быть проблемы с дыханием. При этом от человека к человеку обычно не передаётся инфекция, как и после употребления заражённого мяса, но грипп способен мутировать, поэтому были зарегистрированы случаи передачи болезни от человека к человеку.



