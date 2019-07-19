ИА «Ореанда-Новости». Российские компании, занимающиеся производством пряников, начали поставлять свою продукцию в Китай. Об этом заявил Брайан Вонг представитель Alibaba Group.

Отмечается, что такие продукты, как растительное масло, закуски в форме печенья и шоколада, также будут экспортироваться.

Указано, что за месяц было продано 50 тысяч пачек пряников.

По его словам, большим спросом на наиболее популярных торговых интернет-площадках пользуются не только российские продукты питания. Среди популярных продуктов декоративные и уходовые косметические средства, пищевые добавки, товары ручной работы.

«В Китае много еды, но Россия хороший конкурент в нескольких сферах: производство мяса и молочных продуктов, рыбы, но ещё важнее то, что все эти продукты полезны для здоровья, безопасны и даже иногда органичны», - сказал Вонг.