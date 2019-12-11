11.12.2019, 13:43
В Минпромторге заявили, что из-за маркировки товаров рост цен не начнётся
ИА «Ореанда-Новости». Виктором Евтуховым, работающим на должности заместителя министра промышленности и торговли, заявлено, что к росту цен не приведёт обязательная маркировка товаров средствами идентификации, которая запущена в РФ.
В своём ответе на вопрос о том, приведёт ли к повышению цен маркировка, он заявил, что, на его взгляд, она не привела к настоящему моменту к росту цен и не приведёт в будущем.
В Центре развития перспективных технологий во вторник РИА Новости сообщили, что ни в одной из отраслей, где была введена маркировка товаров, она не стали причиной сокращения ассортимента или роста цен.
В России, для того, чтобы снизить долю нелегальной продукции, хотят создать к 2024 году систему прослеживаемости товаров и сплошной маркировки. В РФ с марта 2019 года уже действует цифровая маркировка папирос и сигарет. С июля началась маркировка обуви, с 1 декабря - шин, парфюмерной продукции и фотокамер.
В своём ответе на вопрос о том, приведёт ли к повышению цен маркировка, он заявил, что, на его взгляд, она не привела к настоящему моменту к росту цен и не приведёт в будущем.
В Центре развития перспективных технологий во вторник РИА Новости сообщили, что ни в одной из отраслей, где была введена маркировка товаров, она не стали причиной сокращения ассортимента или роста цен.
В России, для того, чтобы снизить долю нелегальной продукции, хотят создать к 2024 году систему прослеживаемости товаров и сплошной маркировки. В РФ с марта 2019 года уже действует цифровая маркировка папирос и сигарет. С июля началась маркировка обуви, с 1 декабря - шин, парфюмерной продукции и фотокамер.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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