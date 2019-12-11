В своём ответе на вопрос о том, приведёт ли к повышению цен маркировка, он заявил, что, на его взгляд, она не привела к настоящему моменту к росту цен и не приведёт в будущем.В Центре развития перспективных технологий во вторник РИА Новости сообщили, что ни в одной из отраслей, где была введена маркировка товаров, она не стали причиной сокращения ассортимента или роста цен.В России, для того, чтобы снизить долю нелегальной продукции, хотят создать к 2024 году систему прослеживаемости товаров и сплошной маркировки. В РФ с марта 2019 года уже действует цифровая маркировка папирос и сигарет. С июля началась маркировка обуви, с 1 декабря - шин, парфюмерной продукции и фотокамер.