ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Пензенской области был обнаружен птичий грипп, в связи с этим, на территориях крупной сельскохозяйственной площадки «Вертуновский», которая принадлежит «Васильевской птицефабрике» установлен карантин. Эта птицефабрика входит в группу «Черкизово». Постановление об установлении там карантинных ограничений было подписано губернатором.

На этой территории «Вертуновский» карантин будет длиться три недели – 21 день. В это время туда запрещено въезжать постороннему транспорту, под запретом проход посторонним лицам. Продукция (птица, яйца и другие продукты) под запретом вывозы и продажи.

Помимо самой площадки птицефабрики, другие населённые пункты (село Вертуновка и посёлки Сахзавод и Беково) также объявлены угрожаемой территорией. Они расположены на удалённости пяти километров от карантинной территории птицефабрики.

Зона от пяти до десяти километров от карантинной зоны считается зоной наблюдения. Уже с 21 июня данный документ вступил в силу. Сейчас риск распространения птичьего гриппа отсутствует.

При этом группа «Черкизово» заявила, что вспышка птичьего гриппа на этих территориях локализована и уничтожена. Убыток из-за карантина для «Черкизово» оценивается в сто миллионов рублей, однако это покроет страховка.

На площадке, которая была объявлена карантинной получали инкубационные яйца, сообщается, что она на 200 км удалена от основного цеха, где производят цыплят-бройлеров.

При «Черкизово» намерено провести собственное расследование, чтобы понять, как и откуда вирус попал в цех. Также предприняты дополнительные меры безопасности на всех территориях группы. При этом другие площадки работают в прежнем режиме, птичьего гриппа там найдено не было.

«Черкизово» - крупнейший российский производитель мяса птицы и свинины, кроме этого компания занимается растениеводством.

Ранее сообщалось, что руководство компании «Дамате» распорядилось уничтожить 470 тысяч голов индейки (это около десяти процентов), чтобы пресечь распространение птичьего гриппа. Найден он был также на птицеводческом блоке в Пензенской области.