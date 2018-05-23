ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В СМИ просочилась информация о том, что Министерство культуры предложило федеральному агентству по туризму заблокировать «Букинг» в стране. Причем свое решение Ростуризм должно принять в течение двух недель – до 4 июня. Почему, по мнению Минкультуры, этот сайт мешает развитию туризма в стране?

Информация об этом появилась на сайте Ростуризма, письмо ведомство с предложением прислало 21 мая. В Минкультуре сообщили, что для принятия такого решения им необходимо сначала посоветоваться с профильными общественными объединениями. Поэтому они направили соответствующие запросы.

Ранее представитель российской турфирмы уже вносил такое предложение. Дело в том, что «Букинг» – американский сервис по поиску дешевого жилья (квартиры, гостиницы, хостелы, дома), ее учредитель – компания из США Booking Holdings. Они создают конкуренцию российским туроператорам. В то время, как россияне активно пользуются «Букингом».

Сервис запрещает российским отелям на других сайтах, сервисах или просто в других каналах продаж устанавливать более низкие цены. У них обязана быть самая низкая цена. Естественно они становятся монополистами и перетягивают себе большую долю рынка. Кампания в свою очередь имеет высокую комиссию со средств размещения.

Это предложение – закрыть сервис – уже звучало в апреле от Сергея Войтовича, руководителя «Свой ТС», которая занимается внутренним и въездным туризмом в стране. Руководитель отправил письмо в Министерство, чтобы там рассмотрели возможность включения в пакет контрсанкций в отношении компании Booking Holdings и их агрегатора гостиниц Booking.com.

С его слов, «львиная доля индивидуальных бронирований» (он приводит цифру 70 процентов) в отелях России контролируется корпорацией из США. Администрация сервиса получает доступ к информации о туристах, а также возможность хранения и анализа этих данных.

Войтович также указал на случаи, когда сервис нарушает права потребителей. А так как у них нет турлицензии в России, администрация позволяет себе не реагировать на претензии от российских контролирующих ведомств. Войтович также упоминает, что такие случаи участились в последнее время.

Кстати, в Турции суд Стамбула в марте заблокировал данный сервис. Разумеется администрация сайта онлайн-бронирования отелей Booking.com направил апелляцию, но в суде ее отклонили. По мнению властей Турции сайт создает недобросовестную конкуренцию в стране для туристических агентств. Поэтому местные жители могут забронировать себе жилье только за пределами Турции.