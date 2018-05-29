ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Роскачество провело своё исследование, где было изучено 34 вида мороженого пломбир. Были те, которые значительно нарушают установленные требования к качеству продукта. Но были и победители гонки – они претендуют на титул «лучшего» мороженого в стране под «знаком качества».

Мороженое для тестов было выбрано не случайно – сейчас самый сезон начинается, летом значительно вырастают продажи этого продукта. Для анализа был выбран ванильный пломбир. Всего «кандидаты» были проверены на 51 критерий, где учитывалось и качество, и безопасность исследуемого продукта.

И только три марки из 34-х прошли стопроцентный отбор – соответствовали всем полсотни критериям. Называем победителей, которые можно смело покупать в магазине. Качественным мороженым оказались «Эскимос», «Вологодский пломбир» и бренд «Русский Холод».

Также отличными оказались «Купино», «Настоящий пломбир», «СССР», Spar, «Вкус детства» и «Фабрика грез».

А вот два вида проверку провалили. Они оказались фальсификатом. В составе был растительный жир, что означает «не пломбир». Аутсайдеры списка «Белое золото» и «Бодрая корова».

Ещё два вида пломбира забраковало Роскачество – «Ваш пломбир» и «Мороженое от Деда Мороза». Согласно исследованию ведомства, они не могут называться пломбиром. Жир в этих продуктах достигает процентного соотношения 11,5% – недобор.

Молочное мороженое должно содержать 0,5-7,5 процентов жира; сливочное около 8-11,5 процентов жира, а

пломбир самый жирный – норма 12-20 процентов жира.

Всего соответствие не прошли 12 видов. Чаще всего находились растительные жиры как нарушение. Но были найдены в некоторых образцах антибиотики и кишечная палочка. Это говорит, что мороженое может быть даже опасным для покупателя.

Причём эксперты обратили внимание, что часто самое дорогое из брендов, вовсе не было самым качественным. Порой «копеечное» мороженое превышает все похвалы, в то время как дорогое не соответствует качеству в большей половине критериев.