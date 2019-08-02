ИА «Ореанда-Новости». В следующем году россияне смогут покупать лекарства и алкоголь через онлайн-платформы. Это поручение дал Дмитрий Медведев. Премьер-министр на заседании правительства призвал внести несколько поправок в законопроект, который позволит продавать эту категорию товаров через Интернет.

Покупка лекарственных средств через Интернет будет разрешена с 2020 года только в трёх городах России: в Санкт-Петербурге, Москве, Севастополе. Разрешение на доставку будет доступно только для профессиональных фармацевтов.

Запрет будет продолжать действовать в отношении психотропных средств, сильнодействующих лекарств и препаратов, содержащих наркотические вещества.

В министерстве отметили, что современные методы организации электронной коммерции обеспечивают необходимый контроль, не создавая дополнительных барьеров в виде территориальных ограничений или требований по доставке.