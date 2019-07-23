ИА «Ореанда-Новости». За последние восемь лет черная икра отечественного производства значительно подешевела. Цены упали почти в два с половиной раза из-за развития его производства и роста импорта продукции из Китая.

Главной причиной снижения цен стало развитие аквакультуры в стране, считают эксперты. Как объяснил прессе глава Всероссийской ассоциации рыбопромышленных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЕ) Герман Зверев, в прошлом году рыбоводы получили 43,9 тонны икры осетровых рыб. Часть из них, 8 процентов, или 7,8 тонны, была отправлена ​​за границу. Остальное было продано в среднем по 42 тысячи рублей за килограмм.

Однако, по данным надзорных органов, в прошлом году масштабы деятельности браконьеров, поставляющих икру крайне низкого качества, резко возросли. В некоторых поставках эксперты обнаружили кишечную палочку с чрезмерным содержанием консервантов и жидкостей.