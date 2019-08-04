ИА «Ореанда-Новости» НДС для фруктов понизится на десять процентов, а на пальмовое масло увеличится на 20 процентов. Соответствующий закон подписал Владимир Путин, он начнёт действовать с 1 октября 2019 года.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, льготная ставка налога для фруктов и ягод даст возможность российским производителям увеличить товарооборот и направить полученную прибыль на развитие новых садов.

Что касается налога на пальмовое масло, то он может принести бюджету дополнительные средства, которые направят, в частности, на поддержку производства молока. Молочные продукты будут производиться из натурального сырья и по доступной цене.



Пальмовое масло - это продукт растительного происхождения. Обычно его используют при изготовлении кондитерских изделий, чтобы увеличить срок годности.



В 2017 - 2018 годах в Россию было импортировано 934 тысячи тонн пальмового масла, что стало рекордным результатом.

