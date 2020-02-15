ИА «Ореанда-Новости» . Все категории алкогольных напитков за исключением водки демонстрировали рост продаж на российском рынке в 2019 году. Об этом, по сообщению «Интерфакса» свидетельствуют данные исследования Nielsen.

Продажи водки при этом снизились на 1,7% в натуральном и на 0,1% в денежном выражении.

Самыми высокими темпами росли продажи джина, которые выросли на 26% в денежном и на 27% в натуральном выражении, продажи виски на 15% и текилы более чем на 11%. Вторая по величине категория на FMCG-рынке - пиво - второй год подряд демонстрирует рост после нескольких лет снижения. В прошлом году продажи пива выросли на 2,1% в натуральном и на 4,1% в денежном выражении.

В целом по итогам прошлого года алкоголь оказался единственной растущей макроиндустрией на российском рынке FMCG как в денежном, так и в штучном выражении.