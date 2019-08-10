ИА «Ореанда-Новости» За пять лет в России увеличились продажи препаратов от импотенции. По мнению экспертов это связано с появлением дешёвых аналогов «Виагры».

Соответствующее исследование провела аналитическая компания DSM Group.

Как отмечается в исследовании, за указанный промежуток времени количество проданных упаковок средств от импотенции выросло в полтора раза, а количество таблеток — почти в три раза.

За первые полгода в России продали более четырёх миллионов коробок лекарств для борьбы с эректильной дисфункцией, отмечают эксперты. Это в 1,6 раз больше, чем в 2015 году.

Продажи биодобавок от импотенции, наоборот, упали.