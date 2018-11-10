ИА «Ореанда-Новости» Утром в субботу появились сообщения о пожаре в гипермаркете «Лента» на Набережной Обводного канала в северной столице. Площадь горения составила почти 5000 квадратных метров.





«Пошёл какой-то дым, и кто-то закричал, что мы горим. Все начали выбегать: и покупатели, и сотрудники. Покупателей было немного, утро субботнее. Огонь распространился быстро, мы выбежали, и буквально через полминуты очень сильный дым пошёл», рассказала сотрудница «Ленты».





По словам очевидцев, на месте работают пожарные, рядом с местом происшествия дежурят несколько машин скорой помощи.





СМИ со ссылкой на медиков сообщают о двух пострадавших. Один отравился дымом, у второго травма позвоночника, оба в больнице. Но МЧС эту информацию пока официально не подтверждает.





Версий о причине пожара несколько: короткое замыкание из-за неисправной проводки, поджог (якобы посетители гипермаркета видели, как кто-то бросил какую-то бутылку) и неисправная пиротехника в коробках (об этом тоже известно только со слов посетителей).





Как отмечают очевидцы, движение машин по набережной Обводного канала со стороны «Ленты» перекрыто. Воду из канала используют пожарные для тушения огня.





По последней информации, огонь удалось локализовать, людям и соседним зданиям ничего не угрожает.





В пресс-службе «Ленты» опровергли информацию о 800 эвакуированных посетителях и сотрудниках. Там сообщили, что в тот момент, когда начался пожар, людей в гипермаркете было немного (около 50 сотрудников и 50 покупателей).





Здание гипермаркета сделано из металлоконструкций, которые не устойчивы к нагреванию, поэтому здание может обрушиться в любой момент. По этой причине пожарные работают снаружи здания. Первоначально пожару был присвоен третий уровень сложности. В тушении приняли участие 192 сотрудника МЧС и 47 единиц техники.





В гипермаркете своя газовая котельная и электрическая подстанция. Их успели отключить.





Специалисты МЧС проводили плановую проверку в «Ленте» в январе 2017 года. Тогда было найдено одно нарушение, которое торговая сеть должна была устранить до 14 августа прошлого года. Сам гипермаркет построили в 2005 году. Он расположен в бывшей промышленной зоне недалеко от Балтийского вокзала.