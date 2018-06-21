ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Все альтернативные устройства для курения попадут под обычный «табачный закон». Вводить отдельное регулирование для электронных сигарет и вейпов не будут. Правительство поставило в этом вопросе точку 19 июня во время совещания Дмитрия Козака и Татьяны Голиковой – двух вице-премьеров страны.

После совещания было принято решения все альтернативные устройства для курения включить в основной «табачный закон» №15. Теперь они станут подакцизными товарами.

Сейчас продажу этих устройств законодательство не регулирует, продавать их можно в неограниченном количестве, курить тоже. Однако Минздрав выступал против этого, отмечая, что курение убивает около десяти процентов взрослого населения, статистика по стране говорит о том, что около 400 тысяч россиян умирают из-за болезней, вызванных курением. Этим Минздрав объяснял своё стремление ограничить продажу электронных сигарет и вейпов. Министерство выступало за запрет курения этих устройств в кафе, ресторанах и запрет продажи в местах, где продавать табак запрещено.

О конкретной вредности для здоровья в Минздраве не говорят, имеют виду тот факт, что эти модные устройства привлекательны для молодёжи, вовлекают к зависимости новых людей, отказу от курения табака они не способствуют.



Минпромторг также выступал за то, чтобы продажу запретили несовершеннолетним, а в общественных местах ограничили употребление (в учреждениях образования и здравоохранения, на объектах спорта и культуры, в самолёте и наземном транспорте, на детских площадках, в зданиях органов власти, в лифтах обычных домов).

Теперь после решения о том, что вейпы и электронные сигареты будут регулироваться в стране по тому же законодательству, что и обычный табак, вероятно, будет организована работа по внесению поправок в действующий закон, но пока официальных поручений власти не давали.