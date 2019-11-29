ИА «Ореанда-Новости». Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила продавать российское вино до полуночи.

О предложении АКОРТ продлить время продажи российского вина до полуночи сообщили «Известия».

Таким образом ассоциация решила поддержать отечественных производителей вина. АКОРТ направила письма с инициативой в правительство, Госдуму, Минфин и Совет Федераций. В письме содержится документ, который внесёт поправки в существующее законодательство о вине.

В государственных органах уже начали готовить поправки к законопроекту.

Минсельхоз же отметил, что продвигать отечественную винную продукцию можно другими способами. Например, зонированием винных полок или информированием покупателей.



В настоящее время в России можно продавать вино с 8 до 11 вечера.



