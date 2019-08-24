24.08.2019, 14:04
Владельцы iPhone перестали покупать продукцию Apple
ИА «Ореанда-Новости». Представители компании Strategy Analytics рассказали, что владельцы продуктов от компании Apple перестали покупать новые смартфоны iPhone. Чаще всего вользователи отдают предпочтение моделям с низкой стоимостью.
Главной причиной этого эксперты назвали отсутствие инноваций. Большая часть функций новых моделей присутствует и в более ранних устройствах, цена у которых значительно ниже. Также все утилиты, доступные для iPhone X и iPhone XS, работают на моделях пятого, шестого и седьмого поколений.
По словам пользователей, единственное, что меняется у iPhone - это внешний вид, что не соотетствует требованиям спроса. Поэтому в среднем владельцы пользуются устройствами примерно 18 месяцев, после чего продают их.
Главной причиной этого эксперты назвали отсутствие инноваций. Большая часть функций новых моделей присутствует и в более ранних устройствах, цена у которых значительно ниже. Также все утилиты, доступные для iPhone X и iPhone XS, работают на моделях пятого, шестого и седьмого поколений.
По словам пользователей, единственное, что меняется у iPhone - это внешний вид, что не соотетствует требованиям спроса. Поэтому в среднем владельцы пользуются устройствами примерно 18 месяцев, после чего продают их.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
Комментарии