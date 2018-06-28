



ИА ОРЕАНДА-НОВОСТИ . Президент поддержал законопроект, согласно которому банки имеют право самостоятельно заблокировать счёт при подозрении совершения хищнических действий в отношении клиентов банка, не дожидаясь их обращения в кредитный орган. Закон будет иметь силу через 90 дней после его публикации. Это значит, что подозрительные транзакции и кредитные карты банки могут начать «замораживать» уже в сентябре 2018 года.

Как гласит текст закона, если сотрудник банка выявит признаки подозрительных операций без согласия клиента, то он обязан остановить транзакцию до списания денежных средств с его счёта. В случае, если подозрительные действия совершаются относительно физического лица, то карта может быть «заморожена» на срок до двух дней, счёт юридического лица в таком случае может быть заблокирован на пять рабочих дней. Признаки мошеннических действий будут установлены регулятором и размещены сайте Центробанка.





Проверять будут не только операции по платёжным картам, но и другие средства дистанционного банковского обслуживания, например, электронные кошельки, мобильные платёжные приложения и пр. Также операторы платёжных систем и переводу средств должны будут извещать Банк России обо всех подозрительных операциях. По мнению создателей законодательного акта, с его помощью будут внедрены новые и эффективные способы защиты денежных средств как физических, так и юридических лиц.





Только за 2017 год было зафиксировано около 300 тысяч незаконных переводов с применением платёжных карт, выпущенных банками Российской Федерации. Сумма незаконных денежных средств по этим операциям составила 1 млрд рублей. А в целом объём подозрительных денежных перемещений составил 422 млрд рублей, 326 млрд из которых - операции по обналичиваю.





Анатолий Аксаков, председатель финансового комитета Государственной Думы, предполагает, что в будущем созданные законом механизмы, смогут, как минимум, наполовину снизить количество незаконных операций. Блокировка сомнительного перевода даст время, чтобы убедиться в её подлинности и застрахует держателя денежных средств от их утери.





Эксперты положительно оценивают новый закон и говорят, что подписанная Владимиром Путиным инициатива, давно лежала на поверхности и требовала законодательного оформления.





В мировой практике уже давно существуют регуляторы, следящие за чистотой финансовых операций.