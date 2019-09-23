Местные политики вплотную занялись вопросами, связанными с мобильной связью на территории полуострова Крым.

По информации, предоставленной сотрудниками пресс-службы министерства внутренней политики информации и связи Республики Крым, у ведомства накопилось много вопросов к руководству акционерного общества «Крымтелеком». Задачи, поставленные перед компанией крымским правительством, исполняются крайне неэффективно; отмечают, что ряд поставленных задач не решается совсем. Министр внутренней политики информации и связи Республики Крым Сергей Зырянов считает, что такая ситуация является абсолютно неприемлемой для жителей Крымского полуострова.

Исходя из заявления Сергея Зырянова, сегодня, 23 сентября, будет создана рабочая группа по исправлению сложившейся ситуации. В планах группы решить все вопросы уже к концу текущего года.

Напомним, что в августе 2019 года министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации не позволило повысить тарифы на мобильную связь в Крыму и в городе федерального значения Севастополе. Ведомство установило мораторий до тех пор, пока не будут решены все существующие проблемы технического плана, связанные с бесперебойной связью в роуминге. В 2016 году акционерное общество «Крымтелеком» начал свою деятельность на территории полуострова. Через год оператор под названием «Севмобайл» начал функционировать в городе-герое Севастополе. Однако, жители Крыма регулярно жаловались на низкий уровень качества связи, предоставляемой этим оператором. Деятельность других российских операторов в Крыму в настоящее время невозможна из-за санкций.