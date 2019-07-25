ИА «Ореанда-Новости» В будущем загородный дом хотели бы купить более 30% россиян, показали результаты опроса ВЦИОМ. При этом для респондентов важным было наличие коммуникаций и электричества на даче, а также достаточно близкое расположение от места основного проживания.

На сегодняшний день дачные участки имеются у 42% горожан, это на 4% меньше, чем пять лет назад. Над приобретением загородной недвижимости думают более половины жителей города, не имеющих дачи.

При этом приобретение дачного дома наиболее интересно для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет - 74%, а также люди от 25 до 34 лет - 76%.