27.12.2019, 09:54
Выяснилось, какую технику в России приобретают на Новый год
ИА «Ореанда-Новости». К новогодним праздникам в интернет-магазинах жители России покупают смартфоны чаще, чем остальные высокотехнологичные устройства. Об этом заялено в исследовании, которое проводили аналитики провайдера платежного сервиса Qiwi и ритейлера "Связной". Об этом передает РИА Новости.
4,4 миллиарда рублей на приобретение 200 тысяч смартфонов потратили пользователи в онлайн-каналах за первые четырнадцать дней декабря. 22 тысячи рублей составила средняя цена смартфона, который был приобретён в интернете, заявлено в исследовании.
В рейтинге наиболее покупаемых россиянами технологичных устройств на втором месте находятся ноутбуки. За две недели в России в интернет-магазинах приобрели 41 тысячу ноутбуков.
На третьем месте находятся гарнитуры. На их покупку россияне потратили 600 миллионов рублей и приобрели 150 тысяч устройств.
4,4 миллиарда рублей на приобретение 200 тысяч смартфонов потратили пользователи в онлайн-каналах за первые четырнадцать дней декабря. 22 тысячи рублей составила средняя цена смартфона, который был приобретён в интернете, заявлено в исследовании.
В рейтинге наиболее покупаемых россиянами технологичных устройств на втором месте находятся ноутбуки. За две недели в России в интернет-магазинах приобрели 41 тысячу ноутбуков.
На третьем месте находятся гарнитуры. На их покупку россияне потратили 600 миллионов рублей и приобрели 150 тысяч устройств.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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