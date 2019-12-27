К новогодним праздникам в интернет-магазинах жители России покупают смартфоны чаще, чем остальные высокотехнологичные устройства. Об этом заялено в исследовании, которое проводили аналитики провайдера платежного сервиса Qiwi и ритейлера "Связной". Об этом передает РИА Новости.4,4 миллиарда рублей на приобретение 200 тысяч смартфонов потратили пользователи в онлайн-каналах за первые четырнадцать дней декабря. 22 тысячи рублей составила средняя цена смартфона, который был приобретён в интернете, заявлено в исследовании.На третьем месте находятся гарнитуры. На их покупку россияне потратили 600 миллионов рублей и приобрели 150 тысяч устройств.