ОРЕАНДА-НОВОСТИ По решению воронежского суда ресторан «Блэк Стар Бургер», который принадлежит знаменитому рэперу Тимати, был закрыт. Подобное решение было принято по причине серьезных нарушений санитарных и эпидемиологических требований, которые были выявлены в результате проверки.

Данное заведение пользовалось значительной популярностью среди местных жителей. Оно находится на проспекте Революции, 38. Проверка проводилась специалистами и работниками Роспотребнадзора, который призван удостовериться в качестве питания во всех, связанных с едой, заведениях. Так же служба призвана проверять наличие в таких местах должного уровня гигиены и санитарии.

В результате Роспотребнадзором было установлено, что в заведении рэпера ряд нарушений. Моечные ванны в цокольном этаже бургерной не имеют в наличии локальной вытяжной системы, а сами воздуховоды имеющихся в наличии пяти вытяжных систем вентиляции выводятся на крышу супермаркета «ЦУМ» и не имеют нужного расстояния между крышей здания, которая должна быть не ниже одного метра. Так же отсутствуют специально выделенные места под уборочный инвентарь.

Как сообщает Центральный районный суд Воронежа, за подобные правонарушения рэпер может быть наказан по статье 16.6 КоАП, за которую может быть назначен большой штраф. Работа же самого заведения может быть приостановлена на 90 суток.

Заведения рэпера Тимати было официально открыто в конце мая 2018 года. Остаётся только удивляться, что при планировке были допущены подобные нарушения. Теперь ново-открывшемуся ресторану придётся закрыться до устранения неполадок. Данное заведение одно из 10 и является частью крупной сети ресторанов Black Star Burger.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор по Воронежской области просил суд приостановить работу данного заведения. Подобный ажиотаж вызван предстоящим футбольным чемпионатом. Правительство России хочет произвести незабываемое впечатление на гостей и желательно в хорошем смысле этого слова. Поэтому по России проходят массовые проверки всех отелей, мотелей, заведений быстрого и не очень питания и других потенциально привлекательных туристических мест.