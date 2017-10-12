ОРЕАНДА-НОВОСТИ Маршруты пяти автобусов в центре Москвы в пятницу и субботу изменятся. Это связано с карнавальным шествием, посвящённым ХIХ Всемирному фестивалю молодежи и студентов.



С 13 октября до окончания мероприятий 14 октября автобусы М5 поедут от Нагорного бульвара до улицы Балчуг, а № 158 — от 3-го Павелецкого проезда до Балчуга.



14 октября до конца шествия автобусы будут следовать:



- № 64 - в обоих направлениях от «Стадиона “Лужники” (южный)» по боковому проезду Комсомольского проспекта к Хамовническому Валу, далее своей трассой;



- № 255 - в обоих направлениях от «Стадиона “Лужники” (южный)» по боковому проезду Комсомольского проспекта к Хамовническому Валу, далее своей трассой до станции метро «Кропоткинская»;



- Т79 - от «Стадиона “Лужники” (южный)» по боковому проезду Комсомольского проспекта, Хамовническому Валу, Лужнецкому проезду, Большой Пироговской и Зубовской улицам, далее своей трассой; от Савеловского вокзала после остановки «Метро “Парк культуры”» — по Комсомольскому проспекту.



В карнавальном шествии примут участие до 45 тысяч студентов московских вузов. Они пройдут восемь километров от Васильевского спуска по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным до «Лужников». Из-за парада перекроют несколько улиц.