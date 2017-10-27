Бесплатные компенсационные автобусы запустят между станцией Ховрино и станцией МЦК Лихоборы
27.10.2017, 17:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Московско-Тверская ППК организует бесплатную перевозку пассажиров на автобусах между станцией Ховрино и станцией МЦК Лихоборы на время проведения ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре 28 октября. Компенсационные автобусы будут курсировать с 07:30 до 19:00 с периодичностью 5-10 минут.
Напомним, что 28 октября в течение всего дня будут проводиться работы по модернизации железнодорожного пути на участке Ховрино – Москва. Пригородные поезда, следующие в Москву, не будут останавливаться на остановочных пунктах Моссельмаш, НАТИ и Петровско-Разумовское.
Чтобы попасть на эти остановочные пункты 28 октября, пассажирам необходимо будет проехать до о.п. Останкино и пересесть на поезд, следующий в противоположном направлении. При этом оформлять новый билет не потребуется – будут действительны проездные документы от станций, расположенных на участке Тверь (Конаково) – Моссельмаш, до остановочных пунктов Моссельмаш, НАТИ и Петровско-Разумовское. Помимо этого, пассажиры с билетами до указанных остановочных пунктов смогут бесплатно доехать до Москвы.
Также 28 октября будут отменены некоторые пригородные поезда МТ ППК.
Напомним, что 28 октября в течение всего дня будут проводиться работы по модернизации железнодорожного пути на участке Ховрино – Москва. Пригородные поезда, следующие в Москву, не будут останавливаться на остановочных пунктах Моссельмаш, НАТИ и Петровско-Разумовское.
Чтобы попасть на эти остановочные пункты 28 октября, пассажирам необходимо будет проехать до о.п. Останкино и пересесть на поезд, следующий в противоположном направлении. При этом оформлять новый билет не потребуется – будут действительны проездные документы от станций, расположенных на участке Тверь (Конаково) – Моссельмаш, до остановочных пунктов Моссельмаш, НАТИ и Петровско-Разумовское. Помимо этого, пассажиры с билетами до указанных остановочных пунктов смогут бесплатно доехать до Москвы.
Также 28 октября будут отменены некоторые пригородные поезда МТ ППК.
Источник: http://press.rzd.ru