ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Финансирование реконструкции и модернизации аэропортов Якутии, входящих в состав ФКП «Аэропорты Севера», может быть начато после 2018 года. Речь идёт о 29 аэропортах и 2 авиаплощадках.

«Перед нами стоит задача не только всем объёмом добиться выделения средств, а определить приоритетные аэропорты, в которых в первую очередь необходимо провести реконструкции. Этой работой мы будем заниматься совместно – Росавиация и руководство Республики Саха», — сообщил руководитель Росавиации А.Нерадько.

В 2017 году в Якутии заканчивается реконструкция аэропорта Чокурдах. На следующий год предусмотрено завершение аналогичных работ в Тикси, Саккырыре и Среднеколымске. В настоящее время запланированы мероприятия ещё по ряду аэропортов, по которым прошли проектно-изыскательские работы. По проектам 13 аэропортов получены положительные заключения Главгосэкспертизы.

Также был поднят вопрос о финансировании работ по реконструкции аэропорта Якутск, которая ведётся в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». Проект оценивается в 4,8 млрд. рублей. В настоящее время определяются сроки, этапы, виды работ по данному объекту. Для координации работ по реконструкции аэропорта Росавиация создаёт координационный штаб, в состав которого войдут представители авиакомпаний, аэропорта и местных властей.

Напомним, обеспечение транспортной доступности Дальнего Востока стало одним из основных вопросов прошедшего во Владивостоке заседания президиума Госсовета. Как отметил Президент России, «исключительное значение для дальневосточных регионов имеет воздушный транспорт».