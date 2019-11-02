ИА «Ореанда-Новости» Проезжавшие мимо местные жители нашли 30 беззащитных кошек, оставленных в клетках на заснеженной трассе в Ханты-Мансийском округе. Активисты сразу же забрали одиноких питомцев на временное содержание и опубликовали их фотографии в социальной сети, в сообществе местных зоозащитников. Общими силами активисты распространяют информацию и ищут для брошенных питомцев новых заботливых хозяев.

Полицейские проводят проверку. Предстоит выяснить, кто именно оставил три десятка животных мёрзнуть голодными.