02.11.2019, 15:07
30 кошек спасли от холодной смерти в Югре
ИА «Ореанда-Новости» Проезжавшие мимо местные жители нашли 30 беззащитных кошек, оставленных в клетках на заснеженной трассе в Ханты-Мансийском округе. Активисты сразу же забрали одиноких питомцев на временное содержание и опубликовали их фотографии в социальной сети, в сообществе местных зоозащитников. Общими силами активисты распространяют информацию и ищут для брошенных питомцев новых заботливых хозяев.
Полицейские проводят проверку. Предстоит выяснить, кто именно оставил три десятка животных мёрзнуть голодными.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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