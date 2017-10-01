ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 5 октября закроют платформу станции "Кунцевская". Ею не смогут воспользоваться пассажиры, которые едут по Арбатско-Покровской линии из центра.

Для того чтобы добраться до этой станции, нужно будет доехать до "Молодёжной"» и вернуться назад. А для проезда в сторону области пассажирам необходимо будет доехать до "Славянского бульвара" и пересесть на поезд, который едет из центра. Время в пути увеличится не более чем на 15 минут.

Изменения в режиме работы "Кунцевской" Арбатско-Покровской линии связаны с ремонтом совмещённой платформы с одноимённой станцией Филевской. Ранее сообщали, что изменения вступят в силу 2 октября.